Захарова назвала провокацией инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива

Фото: roscongress / Анна Горбань

Действия судна украинских ВМС «Донбасс» в Азовском море не что иное, как очередная провокация. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— По-моему, это очевидно. Это очередная провокация. Она просто не одна, не единичная, не индивидуальная. Это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ, — рассказала она в эфире Первого канала.

До этого член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что Украине лучше впредь не устраивать таких провокаций, которые произошли у Керченского пролива с судном «Донбасс». Российская сторона всегда готова предоставить адекватный ответ на подобные действия.

9 декабря в 09:12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины выдвинулся в направлении Керченского пролива. При этом никаких заявок на прохождение через Керчь-Еникальский канал украинская сторона не подавала. Позднее корабль лег на обратный курс и развернулся в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.