«Вот же бедная Украина»: кто стоит за провокацией в Керченском проливе

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Очередная попытка провокации Украины в Керченском проливе свидетельствует о том, что действия Киева по нагнетанию напряженности на юго-западных границах России производятся по благословению, инициативе, под кураторством и контролем извне. Об этом «Вечерней Москве» заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук, член коллегии военных экспертов Российского совета по международным делам Андрей Кошкин.

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, как известно из сообщений СМИ, 9 декабря выдвинулся в направлении Керченского пролива. При этом никаких заявок на прохождение через Керчь-Еникальский канал украинская сторона не подавала. Находясь на расстоянии 18 морских миль от Крымского моста, судно легло в дрейф и повернуло на обратный курс в Мариуполь. За несколько часов до этого состоялся разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

— Да, это была провокация. Но все нормализовалось, и нормализовалось исходя из того, что у президента США есть понимание обеспокоенности России по поводу той эскалации напряженности, которую генерирует западное сообщество во главе с США у границ нашей страны. А то, что украинское судно развернулось после беседы двух президентов, говорит о полной управляемости Украины со стороны Вашингтона, — отметил собеседник «ВМ».

Сам он не исключает, что планировавшийся проход «Донбасса» в район Крымского моста должен был спровоцировать ответные действия со стороны России. Причем рассчитана была провокация на западную аудиторию.

— Этой провокации было бы достаточно, чтобы не столько мы историю обсуждали, а чтобы в 10, в 100 раз больше тем же самым занимались западные СМИ. Мол, вот же бедная Украина: осталась без покровительства США, и их корабли принуждают остановиться, а они такие беззащитные. Украинские военные понимали, что корабль задержат, не обстреляют, экипажу тоже ничего не будет. А потом их наградят, — добавил Кошкин.

В военном отношении корабль «Донбасс» какую-то опасность вряд ли мог представлять. Согласно открытым источникам, судно построено в 1969 году в Польше для ВМФ СССР и получило название ПМ-9. Там оно выполняло функции плавучей мастерской, участвуя в заграничных походах советских эскадр. Во время раздела Черноморского флота корабль передали ВМС Украины, где он стал кораблем управления. Из вооружения на судне только зенитная пушка.

«Донбасс» несколько раз горел, а во время присоединения Крыма к России на нем подняли российский флаг. Чуть позже корабль вернули Украине, и с 2018 года он базируется в Бердянске.

Украинские моряки однажды уже пытались пройти Керченский пролив без предупреждения российской стороны, и это имело последствия. 25 ноября 2018 года силы береговой охраны задержали два артиллерийских катера проекта «Гюрза» — «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вместе с экипажами. Спустя почти год 24 военнослужащих и три судна были возвращены Украине.