Боец ММА Тухтаев напал на сотрудника Центра «Э» и сбежал из отделения полиции в Петербурге

Фото: Instagram / bunyod1993_0000

Полиция в Петербурге разыскивает бойца ММА Бунеда Тухтаева. Накануне он сбежал из полицейского участка, куда его доставили после нападения на оперативника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ (Центр «Э»). Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, 8 декабря Тухтаев «проявил агрессию», ударив одного из сотрудников Центра «Э». После этого мужчина попытался скрыться, но был задержан полицией и доставлен в отделение.

Утром 9 декабря Тухтаев сбежал.

Добавляется, что спортсмен подозревается в торговле QR-кодами и миграционными документами. В ГУ МВД России сообщили, что мужчина разыскивается по подозрению в совершении преступлений по уголовным статьям «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Telegram-канал SHOT сообщил, что утром, в день бегства из отделения полиции, Тухтаев попросился в туалет. На обратном пути его завели в комнату предварительного задержания, откуда он незаметно вышел, проследовав в открытую дверь за сотрудником.

В Сети также опубликованы кадры, на которых видно, как Тухтаев 8 декабря оказывает сопротивление силовикам.

Видео: Telegram / SHOT

До этого сообщалось, что в Москве неизвестный напал на мужчину у входа на станцию метро «Славянский бульвар».