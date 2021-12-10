Названы самые опасные места для парковки машин зимой

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Парковки рядом с крышами домов или деревьями, узкие проезды, повороты и пересечения проезжих частей — в таких местах не стоит ставить автомобиль на стоянку в зимний период. Кроме того, в гололедицу рискованно оставлять машину на уклонах. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

По словам специалиста, зимой большую опасность для автомобилистов представляют сосульки на крышах.

— Оставлять машину под крышами домов опасно, особенно если вы видите, что сосульки есть и они готовы упасть прямо на вашу машину. Поэтому лучше парковаться так, чтобы с крыши гарантированно ничего не могло прилететь, — рекомендовал собеседник «ВМ».

Эксперт обратил внимание, что не стоит парковаться под кронами деревьев: с веток может упасть снег. Кроме того, под тяжестью снега дерево даже может сломаться и упасть на машину.

На проезжей части также нужно осторожно выбирать место для парковки, отметил специалист.

— Если дорога плохо почищена и места на проезжей части стало меньше, возникает риск повреждения машины другими машинами, которые могут не вписаться в поворот. Кроме того, зимой достаточно скользко. Возможно, вы в широком месте привыкли оставлять машину, но зимой кто-то может не справиться с управлением, не успеть затормозить и въехать в ваше авто, — предупредил Бревдо.

Также не стоит оставлять машину на пересечении дорог, заметил собеседник «ВМ». Для многих водителей скользкая дорога является определенным стрессом, поэтому не все умеют оценивать на глаз качество покрытия и тоже могут случайно зацепить стоящий автомобиль.

Рискованный вариант: парковать машину на уклоне в гололедицу, заметил Бревдо.

— Даже в гололедицу машина вряд ли укатится вниз без внешнего воздействия, если не укатилась сразу. Но где гарантия, что машина, которая паркуется рядом, не укатится вместе с вашей? После удара получится своеобразный бильярд, — заключил автоэксперт.