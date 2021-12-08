Эксперт рассказал о последствиях установки алкозамков в такси

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Оснащение автомобилей такси алкозамками, которые не позволяют завести двигатель при наличии паров алкоголя, могло бы помочь снизить количество аварий. При этом на стоимости поездок их установка не отразится, но может упасть качество оказания услуг. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян, комментируя новость о начале тестирования таких устройств в столице.

По словам специалиста, разговоры о внедрении алкозамков идут уже давно. Реализации этой идеи препятствует высокая стоимость устройств.

— И про каршеринг, и про такси — такая идея обсуждалась. Она кажется довольно интересной с точки зрения подхода, но вызывает некое сомнение с точки зрения финансовой составляющей: эти замки недешевые, — рассказал эксперт.

Специалист подчеркнул, что среди всех участников, организующих работу такси (парки, посредники, государственные органы и т. д.), наибольшие расходы несут именно водители.

В случае если установка алкозамков будет производиться за счет водителей, те могут лишиться большой части дохода, предупредил собеседник «ВМ».

— В общем объеме выручки, если все платить честно, легально и полностью, из стоимости поездки водителю остается в лучшем случае 40 процентов. Другие деньги идут всем остальным: автозаправочным станциям, паркам, агрегаторам, налоговым службам. Может получиться ситуация, что водители должны будут оплатить ограничения своей же работы. Что, в общем, выглядит само по себе странно, — рассказал он.

В некоторых случаях алкозамки окажутся неспособны предотвратить аварию. По словам Яна, контролирующие органы предъявляют претензии к приезжим таксистам, некоторые из которых садятся за руль под наркотическими веществами. В таком состоянии они имеют повышенный риск попадания в ДТП, и алкозамок в этом случае не поможет, подчеркнул эксперт.

Однако в целом установка таких устройств могла бы снизить аварийность, уверен собеседник «ВМ».

— Когда человек садится за руль даже в легкой стадии опьянения, снижается скорость реагирования, внимание, мыслительные процессы нарушаются. Риск опасной ситуации повышается. Если государство каким-то образом при введении этой нормы обяжет все-таки это финансировать тех, кто организует саму перевозку, тогда можно это поддерживать, — отметил Ян.

На цене поездок появление алкозамков не скажется: на сегодняшний день все затраты, которые есть в сфере такси, не учитываются агрегаторами.

Однако при этом может снизиться качество оказания услуг, предупредил собеседник «ВМ».

— Само появление алкозамков должно повысить качество, но я ожидаю, что оно снизится. Потому что из сферы уйдут люди, которые посчитают для себя невыгодным нести эти затраты, и останутся те, кто готов на любые условия идти. Каждая мера агрегаторов по улучшению качества оборачивается затратами исполнителя. И каждая мера, направленная на повышение качества, если требует расходов, как раз вымывает из отрасли тех, кто придает значение качеству, — заключил специалист.

Московский департамент транспорта начал тестировать алкозамки на 10 служебных авто. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 7 декабря. Проект реализуется совместно с Министерством промышленности и торговли РФ.

— Алкозамок — прибор, который блокирует двигатель и не дает завести машину, пока водитель не пройдет проверку алкотестером. Он стал целым международным трендом: в Швеции протестировали алкозамки еще в 2000 году (первыми в мире), а с 2013 года в США закон об алкозамках есть во всех штатах, — рассказали в пресс-службе.

Лабораторные испытания проводятся в государственном научном центре НАМИ. Специалисты тщательно проконтролируют проведение тестирования системы, чтобы в будущем ее использование было безопасным. В дальнейшем технологию могут применять в службах такси, автомобилях курьеров и т. д.