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Песков прокомментировал инцидент с украинским кораблем

Анастасия Колоскова

Политика
Песков прокомментировал инцидент с украинским кораблем
Фото: Администрация президента РФ

Инцидент с судном украинских ВМС «Донбасс» у Керченского пролива еще раз подтверждает потенциальные вред и опасность подобных действий. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Пресс-секретарь президента напомнил, что об этом неоднократно заявлял Владимир Путин.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия судна украинских ВМС «Донбасс» в Азовском море не что иное, как очередная провокация.

9 декабря в 09:12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины выдвинулся в направлении Керченского пролива. При этом никаких заявок на прохождение через Керчь-Еникальский канал украинская сторона не подавала. Позднее корабль лег на обратный курс и развернулся в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

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