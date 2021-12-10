Злоумышленники похищали людей, обещая излечить их от алкоголизма и наркомании

Фото: moscow-live

В Оренбургской области полиция задержала двоих мужчин, которые подозреваются в похищении людей. Они обещали излечить своих жертв от алкогольной и наркотической зависимости. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые создали интернет-сайт, на котором предлагались услуги по уходу за пациентами с пагубной зависимостью в реабилитационном центре. Родственники страдающих подобными недугами людей обращались по указанному на сайте телефону и оплачивали лечение своих близких.

После этого будущих пациентов насильно перевозили в арендованное помещение.

— Работники центра реабилитации не обладали медицинским образованием и по факту не оказывали людям необходимой помощи. В разное время в стенах заведения подозреваемые незаконно удерживали более 20 человек, — рассказала Волк.

Она добавила, что к резидентам этого заведения применяли насилие. Также на них оказывали психологическое давление.

Кроме того, «пациентам» разрешали звонить своим родственникам только раз в неделю и под строгим контролем.

Спустя некоторое время организаторов этого «реабилитационного центра» задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Похищение двух и более лиц».

В ноябре суд арестовал двух мужчин, которые обвиняются в похищении человека в Ногинске. Тогда похитители требовали у своей жертвы деньги.