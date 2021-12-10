Эксперты предлагают пересмотреть стоимость парковки в Москве

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Ситуация с загруженностью парковок в городе должна послужить поводом для пересмотра ее стоимости. С таким предложением выступил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

Эксперт посетовал на то, что в будний день не смог найти свободное платное парковочное место в центре города, где его команда снимала ролик. По его словам, ажиотаж на парковках у торговых центров связан с приближающимися новогодними праздниками, а также с тем, что стоимость часа становится все менее чувствительной для горожан.

Шумский привел в пример мировой опыт, согласно которому цена на парковку растет до тех пор, пока 15–20 процентов мест не остаются свободными.

— Возможно, в очередной раз пришла пора пересмотреть стоимость: на самых загруженных улицах сделать больше, там, где пустые места, — сделать меньше, — написал он в своем Telegram-канале.

Эксперт назвал платную парковку главным инструментом сдерживания «неограниченного автомобилепользования», тогда как в других мегаполисах применяют более суровые меры, такие как платный въезд в Лондоне и Стокгольме или обязательную покупку машино-места в Токио.

До этого автоэксперт Кирилл Бревдо рассказал «Вечерней Москве», в каких местах не стоит ставить автомобиль на стоянку в зимний период. К ним относятся парковки рядом с крышами домов или деревьями, узкие проезды, повороты и пересечения проезжих частей. Кроме того, в гололедицу рискованно оставлять машину на уклонах.