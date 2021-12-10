Российских автомобилистов призвали пересесть на малолитражки

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Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев считает, что уход от пользования личным автомобилем, если он будет предусмотрен в рамках транспортной стратегии до 2035 года, — не совсем верное решение. Об этом представитель РСА заявил в интервью «Вечерней Москве».

По его мнению, необходимо не отказываться от личного транспорта, а стимулировать граждан пользоваться более экологичными и малолитражными автомобилями.

— В Европе, например, большое количество малолитражных автомобилей. Volksvagen «Гольф», «Поло» или «Хендай», даже не «Солярис». Они по размерам меньше места занимают, в движении не такие объемные. Мы должны идти в этом направлении. Наша привычка покупать огромные, длинные, большие автомобили, на мой взгляд, — вектор неправильный для того, чтобы транспортное движение было хорошим и качественным. Я за малолитражки, — отметил Уфимцев.

Он не исключил, что когда транспортную стратегию будут принимать, отношения к личному транспорту смягчат в пользу его экологической безопасности и компактности. Также надо удешевлять электромобили, недоступные сейчас для большинства российских потребителей, уверен эксперт.

Но если власти все-таки придут к необходимости сократить количество личных автомобилей на дорогах, Уфимцев считает, что надо будет в качестве альтернативы развивать велосипедный транспорт. Конечно, не во всех регионах это возможно полноценно реализовать на круглогодичной основе, но для большей части населения страны — вполне реально, заключил исполнительный директор РСА.