Полисы ОСАГО подорожают в 2022 году из-за роста цен на запчасти

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Российский рынок автострахования второй год, как и весь мир, живет в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на тяжелое время с точки зрения эпидемической обстановки, машин на дорогах меньше не стало. При этом стоимость полисов ОСАГО и КАСКО за последнее время не увеличилась, а у властей есть грандиозные планы по снижению аварийности. О том, насколько они реализуемы и как в новых условиях изменится работа тех, кому положено компенсировать убытки при ДТП, в интервью «Вечерней Москве» рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

«Компенсация убытков в электронном виде»

— Как в целом для вас прошел 2021 год? Он был удачным для рынка автострахования?

— Я думаю, да, он был успешным. В первую очередь это связано с тем, что программа индивидуализации тарифа и конкуренция работали. Несмотря на то что после предыдущего года все говорили: «премия не растет, потому что пандемия и было мало ДТП». Но в этом году ДТП было больше, и страховая премия все равно не выросла. Люди не стали платить за полисы больше. Хотя и цены на запчасти растут, и аварийность. Это говорит о том, что страховщики нашли способы организации правильной работы и минимизации расходов, плюс у нас сработала автоматизация — электронные полисы.

Также мы целый год работали с нашим мобильным приложением «ДТП.Европротокол» и прогнозируем, что в следующем году электронное урегулирование убытков получит мощное развитие. Задача состоит в том, чтобы человек не только купил полис, но и мог самостоятельно совершить полный цикл действий на месте ДТП: сфотографировать, подать заявление и сразу получить направление, куда ему с места ДТП ехать на ремонт. Речь, конечно, идет о незначительной аварии. Здесь ему смогут сразу предоставить расчет суммы компенсации убытков. В этом направлении движется и наша работа, и закон, который планируется принять в следующем году.

«ОСАГО остается сложным рынком»

— Повышающие коэффициенты стали делать ОСАГО прибыльным?

— Нет. Буквально неделю назад у одного из крупнейших страховщиков отозвали лицензию — АСКО. Несмотря на то что компания работала аккуратно, уровень убыточности, невозможность собрать полный портфель, который нужно было, привели к тому, что немного средств им не хватило. К сожалению, специфика рынка ОСАГО, работа страховщика в Челябинске (очень проблемный регион), в Краснодаре, в Ростове привели к тому, что у компании возникли проблемы и она не смогла выполнить свои обязательства. С их стороны не было никакого мошенничества.

Но клиенты не останутся без защиты. Те пострадавшие, у кого полис АСКО, получат возмещение в случае аварии. Так что на сегодняшний день ОСАГО продолжает оставаться точкой «околонуля», которая не является лакомым кусочком на рынке страхования, и количество страховщиков уменьшается.

«Полисы подорожают»

— Ждать ли нам подорожания полисов ОСАГО и КАСКО в следующем году?

— Да, ожидать. Но связано это не с деятельностью страховщиков, а с ростом цен на запчасти. Согласно последним справочникам 2021 года, они подорожали на 6 процентов. В начале следующего года выйдут новые справочники, там этот рост тоже будет заметен.

Причем рост цен связан с тем, что автопарк россиян становится более новым, и даже если покупается автомобиль б/у, то, как правило, он в хорошем состоянии. В рамках обслуживания и после аварий оборудование для замены требуется более качественное.

Но я не думаю, что полисы подорожают серьезно. Примерный рост будет где-то до 10 процентов. Первые три-шесть месяцев автомобилисты на себе это даже не ощутят. Страховщики пока на той границе, которая позволяет сохранять текущую страховую премию.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев

«От личного транспорта не стоит отказываться»

— Не могу не задать вопрос про транспортную стратегию России до 2035 года, в рамках которой хотят уменьшить использование личного транспорта. Что в РСА думают об этом?

— Это пока проект. Я считаю, что уход от личного транспорта — не совсем верное решение. Думаю, нужно стимулировать граждан к переходу на экологичный и малолитражный транспорт. В Европе, например, большое количество малолитражных автомобилей. Гольфы, Поло или Хендай, даже не Солярис. Они по размерам меньше места занимают, в движении не такие объемные. Мы должны идти в этом направлении.

Наша привычка покупать огромные, длинные, большие автомобили, на мой взгляд, — вектор неправильный для того, чтобы транспортное движение было хорошим и качественным. Я за малолитражки. Думаю, в рамках транспортной стратегии смягчат отношение к личным автомобилям в пользу их экологической безопасности и компактности. Также надо удешевлять электромобили, недоступные сейчас для большинства российских потребителей.

«Пассажир должен быть застрахован»

— Если новую стратегию в нынешнем виде примут, как она изменит рынок автострахования?

— Думаю, рынок автострахования просто перетечет в другую плоскость — перевозчиков. Не стоит забывать, что жизнь человека, движущегося в каком-то предмете, должна быть застрахована. Он должен быть уверен в том, что в случае ДТП ему не нужно разбираться самостоятельно с виновником или тем, кто его вез. Уже сейчас рассматривается вопрос совершенствования законодательной базы, например, по такси. Говорят, что нужен закон о такси, который четко регламентирует какие-то вещи и, самое главное, там нужно предусмотреть какие-то более серьезные лимиты по ДТП в части страхования.

Мне кажется, увеличатся лимиты по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью. Нынешние 500 тысяч рублей — это все-таки мало. И если даже количество пользователей личных авто уменьшится, это сделают.

«Велосипедизация в России возможна»

— К чему приведет снижение автомобилизации, о которой говорят как о неизбежном варианте, кроме того, что рынок страхования переориентируется на перевозчиков?

— Я лично за здоровый образ жизни. Потенциал России по части велосипедов огромный. Это и экологично, и снижает количество транспорта и, как мне кажется, одной из составных частей стратегии должна стать велосипедизация. А будет ли для велосипеда ОСАГО — другой вопрос.

В нынешних, конечно, условиях сугробов велосипедизацию организовать сложно, но в том же Китае снега выпадает не меньше. В последнее время благосостояние населения КНР увеличилось, и они пересели на машины, но велосипедов по-прежнему огромное количество. А в европейских городах, что в снег, что в дождь, люди все равно их используют. Да, в Якутии катание на велосипедах круглый год организовать сложно, но на большей части территории России — вполне реально.

«Индивидуализация и автопилот»

— Российское правительство намерено достичь к 2030 году нулевой смертности на дорогах. Как этой цели можно достичь?

— Нулевая смертность — это очень оптимистичный показатель. Но к 2030 году есть задача по серьезному снижению аварийности на дорогах, и, мне кажется, она вполне осуществима. Для этого должны продолжаться те тенденции, которые мы наблюдаем сейчас.

Первое. Поскольку стратегически сейчас век цифровизации, мы видим, как автомобиль все больше оснащается средствами предупреждения, помощи, а в некоторых случаях даже полностью автопилотом. По оценкам, которые дают как российские, так и международные эксперты по страхованию, оснащение автомобилей все большим количеством средств безопасности уменьшит аварийность на дорогах примерно в пять раз. Системы защиты, предупреждения, срабатывания тормозов очень активно развиваются.

Второй фактор, позволяющий снизить смертность, связан с обучением правилам безопасности дорожного движения. Необходимо повышать уровень знаний здесь именно у детей. Причем в советское время этим занимались, а потом как-то перестали и сконцентрировались на работе с опытными водителями. Но с обучением опытного водителя всегда есть проблемы. У него уже сложившееся мировоззрение, порядок и прочее. Поэтому мы, долго думая, решили заниматься с детьми, запустив проект «Лаборатория безопасности», в рамках которого совместно с Минтрансом, Минпросвещения, ГИБДД и центром «Движение без опасности» обучаем подрастающее поколение поведению на дороге. И то, что сейчас делается, когда мы учим детей десяти–пятнадцати лет, нам аукнется через пять-десять лет.

Третий фактор — страхование. Его индивидуализация была очень правильным решением. Еще года три назад водитель, который постоянно нарушает ПДД, и человек, ведущий себя добросовестно, платили примерно одинаковую сумму за полис. КБМ (коэффицент бонус-малус) играл роль, но сильной разницы не было. Ты можешь бить другие машины, превышать скорость, но максимум страховка у одного будет пять тысяч, у другого — десять. Сейчас тот, кто ездит плохо, совершает не только ДТП, но и нарушение ПДД — платит больше. И экономическая сущность страхования будет играть все большую роль. В конце концов станет просто невыгодно нарушать ПДД.