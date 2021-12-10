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В Кремле прокомментировали жесткий ответ Путина Сокурову

Василий Плиткин

Общество
В Кремле прокомментировали жесткий ответ Путина Сокурову
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал причину достаточно жесткой реакции главы государства на реплики кинорежиссера Александра Сокурова во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам представителя Кремля, кинематографист говорил о деликатных темах, не обладая необходимой компетенцией.

— Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы, — цитирует Пескова Daily Storm.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что «это то, чего не терпит президент», и он прямо сказал об этом Сокурову.

Путин раскритиковал Сокурова из-за того, что тот, в частности, предложил подумать над конструкцией российского государства и «отпустить» всех, кто хотел бы «начинать жить своей жизнью». Президент призвал очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ и не толкать страну назад к опасной черте.

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря Путин заявил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной. Однако НАТО хочет превратить ее в Московию.

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