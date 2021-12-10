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Путин считает, что НАТО планирует превратить Россию в Московию

Виктория Храменкова

Политика
Путин считает, что НАТО планирует превратить Россию в Московию
Фото: Администрация президента РФ

Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной. Однако НАТО хочет превратить ее в Московию. С таким заявлением выступил президент Российской Федерации Владимир Путин 9 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Уточняется, что так Путин отреагировал на выступление члена СПЧ и кинорежиссера Александра Сокурова, который, в частности, предложил «отпустить» из состава России тех, кто не хочет быть в ее составе, передают «Известия».

В четверг, 9 декабря, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Джо Байден во время переговоров отметили, что важные вопросы по НАТО необходимо согласовывать с партнерами США по Североатлантическому альянсу.

Президент России Владимир Путин ранее призвал НАТО начать переговоры с целью предоставления РФ «надежных и долгосрочных гарантий безопасности». Он подчеркнул, что Кремль будет настаивать «на выработке конкретных договоренностей», которые исключат дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение его оружия поблизости с российской территорией.

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