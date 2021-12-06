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Песков заявил о чрезвычайно агрессивной политике НАТО в отношении России

Полина Долганова

В мире
Песков заявил о чрезвычайно агрессивной политике НАТО в отношении России
Фото: Администрация Президента РФ

В Кремле наблюдают за тем, какую чрезвычайно агрессивную позицию демонстрирует НАТО в отношении России. Поэтому РФ пытается «застраховать свои собственные интересы». Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы видим риторику господина Столтенберга (Йенс Столтенберг — генеральный секретарь Североатлантического альянса — прим. «ВМ»), видим риторику различных представителей Соединенных Штатов Америки. Они все говорят, что не признают никаких красных линий — раз, говорят, что НАТО будет делать все, что хочет — два, на какой угодно территории — три, и все это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию — четыре, — цитирует пресс-секретаря RT.

Представитель Кремля также добавил, что российской стороне не нравится такой дискурс в отношении себя.

4 декабря президент США Джо Байден заявил, что не признает российские «красные линии» касательно Украины.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО выходят за «красную линию», летая на расстоянии 20 километров от границ страны. Они несут очень серьезное оружие, подчеркнул глава государства.

Москва, как уточнил он, постоянно выражает озабоченность из-за этого и говорит о «красных линиях». При этом партнеры России «очень своеобразные» и поверхностно относятся к ее предостережениям, заключил лидер.

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