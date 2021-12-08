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В Кремле заявили, что НАТО постепенно настраивает Украину под свои интересы

Виктория Сикерина

Политика
В Кремле заявили, что НАТО постепенно настраивает Украину под свои интересы
Фото: Администрация президента РФ

Страны НАТО постепенно «подминают» Украину под собственные интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 8 декабря.

Он подчеркнул, что российская сторона никому не угрожает.

— Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это красная линия, — заявил Песков.

Также пресс-секретарь государственного лидера ответил на обвинения стран Запада в якобы военном «нападении» России на Украину.

— В любом случае Россия, все, что она делает, все делается в рамках территории Российской Федерации. И это не наши солдаты приехали куда-то в Латинскую Америку, это американские солдаты приезжают сюда, в этом большая разница, — цитирует ТАСС слова Пескова.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны страны Кирилл Буданов.

Российская сторона, в свою очередь, заявила, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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