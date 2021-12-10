Тренер по вольной борьбе избил доставившего ему пиццу курьера в Москве

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В Москве тренер по вольной борьбе избил доставившего ему пиццу курьера и не стал ее оплачивать. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 10 декабря.

По словам собеседника «ВМ», курьер обратился в полицию в начале декабря. Он рассказал, что приехал по адресу и доставил две пиццы. Но мужчина не захотел оплачивать заказ. Между ними завязался конфликт. Исчерпав словесные аргументы, заказчик ударил курьера в лицо.

В ходе проверки выяснилось, что заказчиком был 24-летний Арсен Мелкумян — преподаватель греко-римской борьбы. По данным РЕН ТВ, ранее его неоднократно задерживали за административные правонарушения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Столичная полиция задержала двоих мужчин, которые подозреваются в серии хищений у водителей такси. Злоумышленники обкрадывали таксистов, будучи пассажирами. Они заводили непринужденный разговор с водителями, тем самым пытаясь расположить их к себе, а затем совершали преступление.