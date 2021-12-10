Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тренер по вольной борьбе избил доставившего ему пиццу курьера в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Тренер по вольной борьбе избил доставившего ему пиццу курьера в Москве
Фото: Pexels

В Москве тренер по вольной борьбе избил доставившего ему пиццу курьера и не стал ее оплачивать. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 10 декабря.

По словам собеседника «ВМ», курьер обратился в полицию в начале декабря. Он рассказал, что приехал по адресу и доставил две пиццы. Но мужчина не захотел оплачивать заказ. Между ними завязался конфликт. Исчерпав словесные аргументы, заказчик ударил курьера в лицо.

В ходе проверки выяснилось, что заказчиком был 24-летний Арсен Мелкумян — преподаватель греко-римской борьбы. По данным РЕН ТВ, ранее его неоднократно задерживали за административные правонарушения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Столичная полиция задержала двоих мужчин, которые подозреваются в серии хищений у водителей такси. Злоумышленники обкрадывали таксистов, будучи пассажирами. Они заводили непринужденный разговор с водителями, тем самым пытаясь расположить их к себе, а затем совершали преступление.

Читайте также:
МВД курьеры грабежи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте