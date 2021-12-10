Россия передала США зеркальный перечень ограничений для диппредставительств

Фото: МИД РФ

Соединенным Штатам следует заморозить абсурдные требования, которые касаются работы российских дипломатических представительств. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в пятницу, 10 декабря.

— Хотя американцы декларировали намерение снимать раздражители на двустороннем треке, реальные шаги на этом направлении пока ограничились возвращением послов в столицы аккредитации, — заявил он.

Рябков отметил, что США, вместо того чтобы наладить отношения, усугубили ситуацию, проведя «завуалированную высылку» российских дипломатов. По словам замминистра, от России последовал аналогичный ответ, однако она готова обнулить дипломатические претензий, если американская сторона сделает шаги навстречу.

— Хотелось бы вновь подчеркнуть, что мы готовы отказаться от этого зеркального перечня и обнулить все наши требования при условии, что американцы сделают то же самое. Мы это предлагаем американцам уже много месяцев, мы не встречаем конструктивного отклика, — продолжил Рябков.

Он подчеркнул недопустимость подобного диалога.

Замглавы МИД добавил, что одним из основных требований РФ остается возврат российской дипломатической собственности, которую Вашингтон «противоправно захватил». Речь идет о загородных базах отдыха посольства и особняке торгпредства в Вашингтоне, представительства при ООН в Нью-Йорке, двух зданиях генконсульства в Сан-Франциско и резиденции генерального консула в Сиэтле.

Дипломат рассказал, что в некоторых вопросах США достигает взаимопонимания с Россией, однако в главных аспектах они не идут навстречу, пишет ТАСС.

Накануне Рябков заявил, что отношения с США могут дойти до повторения Карибского кризиса 1962 года. Однако, несмотря на это, еще есть время договориться о нерасширении НАТО на здравой основе.