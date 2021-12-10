Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Миронов направил в правительство законопроект о выплате 13-й пенсии

Василий Плиткин

Политика
Миронов направил в правительство законопроект о выплате 13-й пенсии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Законопроект, предусматривающий введение ежегодной выплаты 13-й пенсии для пенсионеров, направили на рассмотрение в правительство РФ. Инициатором документа выступил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов.

— Направил в правительство законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии, — написал парламентарий в своем Telegram-канале в пятницу, 10 декабря.

По его словам, накануне новогодних праздников граждане страны, в том числе пенсионеры, «начинают активно брать потребительские кредиты, происходит всплеск микрофинансового кредитования».

По мнению Миронова, получив 13-ю пенсию, многие пенсионеры откажутся от кредитов.

Ранее в декабре в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ рассказали, что россияне, которые родились в 1976 году и после, могут формировать пенсионные накопления. Получить накопительную пенсию могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

Также в ведомстве сообщили, какие выплаты могут получить россияне с пенсионными накоплениями. Речь идет о единовременной выплате для тех, у кого расчетный размер накопительной пенсии составляет пять процентов и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии.

Читайте также:
Пенсии Правительство РФ Законы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте