Миронов направил в правительство законопроект о выплате 13-й пенсии

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Законопроект, предусматривающий введение ежегодной выплаты 13-й пенсии для пенсионеров, направили на рассмотрение в правительство РФ. Инициатором документа выступил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов.

— Направил в правительство законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии, — написал парламентарий в своем Telegram-канале в пятницу, 10 декабря.

По его словам, накануне новогодних праздников граждане страны, в том числе пенсионеры, «начинают активно брать потребительские кредиты, происходит всплеск микрофинансового кредитования».

По мнению Миронова, получив 13-ю пенсию, многие пенсионеры откажутся от кредитов.

Ранее в декабре в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ рассказали, что россияне, которые родились в 1976 году и после, могут формировать пенсионные накопления. Получить накопительную пенсию могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

Также в ведомстве сообщили, какие выплаты могут получить россияне с пенсионными накоплениями. Речь идет о единовременной выплате для тех, у кого расчетный размер накопительной пенсии составляет пять процентов и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии.