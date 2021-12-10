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Решивший продать машину москвич стал жертвой мошенников

Анастасия Колоскова

Происшествия
Решивший продать машину москвич стал жертвой мошенников
Фото: Pixabay

Столичные оперативники задержали мужчину и женщину, которые обманули горожанина при продаже автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 10 декабря.

По его словам, москвич решил продать свой «Форд Фокус» и разместил объявление в Сети. Через некоторое время ему поступил звонок от неизвестных, которые предложили свою помощь в продаже авто.

На встречу к продавцу пришли мужчина и женщина. Они представились руководителями организации и заверили, что возьмут на себя все заботы о сделке за агентское вознаграждение.

После подписания договора пара забрала автомобиль. Затем иномарка была продана, однако продавец положенные деньги так и не получил.

Причиненный москвичу материальный ущерб составил 480 тысяч рублей.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 32-летний приезжий мужчина и 33-летняя москвичка, — рассказал Васенин.

Вырученные деньги пара успела потратить.

В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

До этого сообщалось, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Московской области — 41-летнего мужчины и 43-летней женщины. Они обманули свою знакомую на 18 миллионов рублей.

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