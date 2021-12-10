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Молодая москвичка инвестировала в мошенников 18 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Молодая москвичка инвестировала в мошенников 18 миллионов рублей
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Московской области 41-летнего мужчины и 43-летней женщины. Они обманули свою знакомую на 18 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 10 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, мужчина разместил в соцсетях видеоролик о якобы инвестиционной программе. Его знакомая увидела этот ролик и предложила мужчине инвестировать имеющиеся у нее 18 миллионов рублей в рекламируемый проект.

Мужчина заверил ее в том, что в случае вложения денежных средств она сможет через два месяца забрать 2 миллиона рублей и вернуть уже большую сумму. В действительности обвиняемая пара какой-либо инвестиционной программой не обладала,а полученные деньги просто присвоила себе.

— С целью избежать уголовной ответственности за совершенное преступление и чтобы придать взаимоотношениям с потерпевшей гражданско-правовой характер, мужчина убедил ее не заключать сложный брокерский договор, а подписать обычный договор займа с его деловым партнером, в качестве которого выступала обвиняемая, а сам стал поручителем по указанному договору займа. Введенная в заблуждение женщина 15 июля 2020 года подписала договор займа и перечислила 18 миллионов рублей на расчетный счет злоумышленницы, — рассказывает Нефедова.

Спустя какое-то время потерпевшая пыталась понять, что происходит с ее деньгами и когда она сможет их забрать. Но злоумышленники только успокаивали и «кормили завтраками». В сентябре они даже вернули часть суммы — 2 миллиона рублей (якобы дивиденды — прим. «ВМ»).

Позже пара и вовсе перестала выходить на связь. В скором времени их задержали.

— Они обвиняются в мошенничестве, совершенным группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд города Москвы, — заключила Нефедова.

За 10 месяцев текущего года в столице произошло более 46 тысяч случаев дистанционного мошенничества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 0,2 процента. Начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин рассказал «Вечерней Москве», как обезопасить себя и своих близких от мошенников.

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