Упавшего на рельсы мужчину спасли в метро в Северном Бутово

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Бульвар Дмитрия Донского Карта всех событий

Спасатели Московского авиацентра оказали помощь мужчине, который упал на рельсы на станции метро в районе Северное Бутово и едва не оказался под поездом. Об этом сообщается в пятницу, 10 декабря, в Telegram-канале оперативных новостей Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Отмечается, что инцидент произошел вечером 10 декабря на станции метро Бульвар Дмитрия Донского. Там мужчина оказался на рельсах. На место прибыли спасатели Московского авиацентра.

— По прибытии мы подняли мужчину на платформу, оказали ему первую помощь и помогли врачам транспортировать его в машину, — приводятся в сообщении слова спасателя Никиты Левицкого.

Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»

До этого спасатели столичного авиацентра помогли женщине, которая упала в овраг на территории Новой Москвы. Инцидент произошел днем 22 ноября в деревне Девятское Новомосковского административного округа. Там 56-летняя женщина гуляла с собакой, подскользнулась, упала в овраг и сломала ногу. Спасатели оказали женщине первую помощь, наложили на ногу шину и на щите транспортировали в карету скорой помощи.