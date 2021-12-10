В ПФР рассказали, кто получит пенсию за декабрь и январь перед Новым годом

Ряд российских пенсионеров могут получить сразу две пенсии накануне новогодних праздников. Об этом сообщили в одном из региональных отделений Пенсионного фонда России в пятницу, 10 декабря.

На двойные выплаты могут претендовать те, кто получает деньги первого числа каждого месяца. При этом пенсия за январь будет перечислена им в конце декабря.

В ведомстве добавили, что количество нерабочих дней в Почте России в январе сократилось. Поэтому пенсионеров, получающих выплаты с третьего числа, изменения графика не касаются, пишет Ura.ru.

Ранее в декабре сообщалось, что Министерство труда России разработало предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для лиц старшего возраста.

По словам главы ведомства Антона Котякова, принятым бюджетом предусматривается индексация пенсий на 5,9 процента, однако инфляция по итогам года будет выше.

21 ноября стало известно, что правительство России предоставит более 1,1 миллиарда рублей регионам на социальные доплаты к пенсиям. Деньги будут выделены 15 субъектам, в которых увеличилось количество получателей надбавок.