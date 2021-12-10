Матч ЦСКА против «Арсенала» пройдет без зрителей

Фото: Пресс-служба ЦСКА

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА 11 декабря пройдет при пустых трибунах. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе столичного клуба.

— На стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом». В связи с этим матч ЦСКА — «Арсенал» пройдет без зрителей», — говорится на сайте ЦСКА.

Там отметили, что в связи с неблагоприятной погодой также обсуждался вопрос о переносе встречи на другую дату. Решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом на стадионе «ВЭБ Арена» в присутствии двух команд, уточнили в пресс-службе.

9 декабря стало известно, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение наказать столичный футбольный клуб ЦСКА закрытием домашней трибуны на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), из них один — условно, по результатам матча 16-го тура чемпионата России с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 28 ноября во время встречи ЦСКА с «Зенитом» на стадионе армейцев. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Во время игры болельщики ЦСКА жгли на трибунах пиротехнические средства. После завершения матча активная часть болельщиков оставалась на трибунах дольше часа. После этого фанатов отправили в автозаки. Полицейские задержали свыше 400 человек.