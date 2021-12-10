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Зеленский обвинил Европу в создании «культа России»

Юлия Курганова

Политика
Зеленский обвинил Европу в создании «культа России»
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что европейские страны сами создают культ России, признавая, что боятся ее.

— Там у человека одна из мощнейших армий мира, так получилось. Мы ж сами виноваты в этом. Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно, а потом президент РФ верит в то, что Россия может делать то, что она хочет. Мы сами делаем культ, — заявил он в интервью телеканалу «1+1» в пятницу, 10 декабря.

Также украинский лидер указал, что в Европе много стран, страдающих от санкционной политики в отношении России. Зеленский отметил, что не все страны думают про Украину и людей. По его словам, «есть много людей достаточно циничных, которые думают о своем рынке, о сбыте своего бизнеса», передает РИА Новости.

Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности. «Агрессивные действия» России в отношении Украины «вызывают беспокойство» у США и их союзников, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе прошедшего 9 декабря телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме этого, лидеры двух стран призвали Россию к «деэскалации напряженности». Также они согласились с тем, что именно дипломатия является лучшим способом добиться значимого прогресса в разрешении конфликта.

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