Байден и Зеленский призывают Россию к деэскалации напряженности

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«Агрессивные действия» России в отношении Украины вызывают беспокойство у США и их союзников. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства, — пообещал Байден, передает пресс-служба Белого дома.

Кроме этого, лидеры двух стран призвали Россию к деэскалации напряженности. Также они согласились с тем, что именно дипломатия является лучшим способом добиться значимого прогресса в разрешении конфликта.

9 декабря прошли телефонные переговоры Зеленского и Байдена. Они длились примерно 1,5 часа. Американский лидер рассказал украинскому коллеге о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Формат беседы был закрытым от журналистов. В ходе видеозвонка коллеги обсудили отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Позднее Путин подвел итоги встречи.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.