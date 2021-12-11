СМИ: Инспектора Ростехнадзора арестовали в Москве за вымогательство взятки

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Хамовнический суд арестовал на два месяца инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова, которого задержали за вымогательство взятки у руководства национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России».

Отмечается, что инспектор в ходе внеплановой проверки обнаружил нарушения строительства двух зданий в новом испытательном центре перспективных образцов военной техники в Красноармейске. Куликов возглавлял комиссию по приему данного проекта в эксплуатацию. Он угрожал заблокировать процесс, не подписать акт приемки и потребовал от руководителей предприятия выплатить ему 1,3 миллиона рублей.

Уточняется, что средства инспектор Ростехнадзора был готов принять наличными или переводом. Во втором случае нужно было увеличить сумму на 25 процентов в качестве компенсации расходов на обналичку.

Задержали Куликова в служебном кабинете после того, как ему передали взятку, сообщает газета «Коммерсант».

9 декабря ведущий советник департамента Минобороны Александр Лопатин задержан за взяточничество. С Лопатиным провели оперативно-следственные действия, и на данный момент ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уточняется, что чиновнику вменяется совершение преступления, которое предусмотрено ч. 6 ст. 290 УК РФ, — получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки, передает пресс-секретарь Басманного суда.