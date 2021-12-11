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Росгвардейцы оказали помощь получившей травму женщине в центре Москвы

Юлия Курганова

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Росгвардейцы оказали помощь получившей травму женщине в центре Москвы
Фото: rosgvard.ru
Россия, Москва, улица Большая Ордынка Карта всех событий

В Центральном административном округе сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по городу Москве оказали помощь 46-летней женщине, которая поскользнулась на обледеневшем участке дороги и травмировала ногу. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Росгвардии в пятницу, 10 декабря.

Росгвардейцы, патрулировавшие территорию на улице Большая Ордынка, обратили внимание на женщину, которая лежала на тротуаре и не могла подняться. Остановившись для оказания помощи, правоохранители выяснили, что гражданка поскользнулась и упала. Самостоятельно встать из-за острой боли в ноге она не могла.

Сотрудники вневедомственной охраны оперативно вызвали врачей и сопроводили москвичку к карете скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на перелом.

6 декабря застрявшую на балконе пенсионерку спустили на землю полицейские в Жуковском. В подмосковном городе сотрудники полиции спасли пенсионерку, которая вылезла с балкона и не смогла забраться обратно в квартиру. Видео происшествия снял один из очевидцев и выложил в Сеть. На кадрах видно, как пенсионерка держится за фасад балкона, расположенного на втором этаже здания. Для того чтобы помочь пожилой женщине, подогнали машину скорой помощи, на крышу которой забрался полицейский. Впоследствии пенсионерке помогли спуститься вниз.

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