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Экспорт высокотехнологичной продукции из Москвы в Венгрию вырос почти на 60 процентов

Василиса Чернявская 

Юлия Курганова

Город
Экспорт высокотехнологичной продукции из Москвы в Венгрию вырос почти на 60 процентов
Фото: Pexels

Высокотехнологичный экспорт в Венгрию за восемь месяцев 2021 года составил 34,77 миллиона долларов, это на 56,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

— Объем продаж высокотехнологичной продукции Москвы за рубеж растет уверенными темпами. География поставок насчитывает уже 167 стран, среди которых есть и венгерские партнеры. Сегодня на экспорт в Венгрию приходится около 34,77 миллиона долларов, что на 56,6 процента больше, чем годом ранее. Столица экспортирует туда и инновационную продукцию, и части железнодорожных локомотивов, и контрольно-измерительные приборы, легковые автомобили и подъемные механизмы, — отметил руководитель ведомства.

По словам Прохорова, Москва в январе-августе этого года отправила в страны Евросоюза инновационных товаров на сумму в 2,31 миллиарда долларов, увеличив показатели на 49 процентов к аналогичному периоду 2020 года.

По данным центра «Моспром», венгерский рынок считается перспективным направлением для столичных экспортеров, особенно если речь идет об участии в инфраструктурных проектах. Так, в ближайшее время Венгрия собирается реализовать проекты по строительству двух железнодорожных сетей, капитальному ремонту автомагистралей и строительству завода по производству российской вакцины.

Центр «Моспром» помогает экспортерам из столицы продавать высокотехнологичную продукцию за границу. Так, в октябре 2020 года центр организовал бизнес-миссию в Венгрии, в которой участвовали пять московских компаний. По итогам переговоров одна из столичных фирм оценила потенциал сделок с Венгрией на сумму в 5-6 миллионов долларов.

Выйти на рынки Венгрии компаниям города помогает и Московский экспортный центр. Один из инструментов такой поддержки — софинансирование участия предпринимателей в акселерационных программах.

Экспортеры Москвы в 2022 году смогут принять участие в пяти международных выставках. Они пройдут в Италии, Индонезии, Катаре, Казахстане и Узбекистане, а участие компаний косметической, строительной и пищевой отрасли организует центр «Моспром», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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