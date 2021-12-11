В Кремле выразили обеспокоенность перебросом военной техники НАТО в Грецию

Фото: Администрация президента РФ

Россия обеспокоена перебросом военной техники НАТО через греческий порт Александруполис и концентрацией военных мощностей альянса и Штатов в Греции. Об этом в субботу, 11 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Сосредотачивается все больше и больше солдат НАТО и США на вашей территории. Вы перевозите сотни, тысячи единиц военной техники через Александруполис и так далее. Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом, — отметил представитель Кремля.

При этом Песков уточнил, что Россия поставляет Турции ракетные системы С-400, которые являются оборонительными. В то же время технику, которую НАТО транспортирует через греческий порт, назвать оборонительной никак нельзя.

Пресс-секретарь также отметил, что Греция никогда не станет врагом для российской стороны, потому как РФ воспринимает Грецию как своего партнера.

Однако членство Греции в НАТО, по словам Пескова, налагает на страну определенные обязательства. Кроме того, если принимать во внимание тот факт, что НАТО сосредотачивает военные силы у российских границ, переброс военных мощностей не может не вызывать беспокойства, передает греческий телеканал «Антенна».

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.