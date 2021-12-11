Ночь на 11 декабря стала самой холодной для Москвы с начала зимы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Ночь с пятницы на субботу, с 10 на 11 декабря, стала самой холодной в Москве с начала зимы. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, столичный регион уже второй день находится под антициклоном, который принес холодный арктический воздух с низкой температурой. Такие температурные показатели оказались ниже климатической нормы на 10–11 градусов.

Так, ночью в Москве по состоянию на 06:00 температура воздуха опустилась до минус 16,9 градуса. На территории Новой Москвы столбики термометров опустились до показателя минус 18,4 градуса.

При этом самой «теплой» территорией в городе стал Балчуг: там температура опустилась до минус 15,8 градуса.

Самым холодным местом в Московской области оказались Серебряные пруды, где была зафиксирована температура минус 21,4 градуса. Самой «теплой» зоной в Подмосковье за прошедшую ночь стал Красногорск: там была зафиксирована температура минус 14 градусов, передает агентство городских новостей «Москва».

В субботу, 11 декабря, в столичном регионе сохранится аналогичная предыдущему дню синоптическая ситуация: юго-западная периферия антициклона с центром над Костромской областью. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 11–13 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 16–11 градусов мороза. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 762 миллиметра ртутного столба.