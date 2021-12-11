Синоптики предупредили москвичей о повышенном атмосферном давлении 11 декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В субботу, 11 декабря, в столичном регионе сохранится аналогичная предыдущему дню синоптическая ситуация: юго-западная периферия антициклона с центром над Костромской областью. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 11–13 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 16–11 градусов мороза.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что атмосферное давление выше климатической нормы на 15 единиц. Содержание кислорода в приземном воздухе повышенное. Такие погодные условия являются внешним раздражающим фактором и могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Наиболее уязвимы лица, предрасположенные к спастическим реакциям: при вегетососудистой дистонии, атеросклерозе сосудов головного мозга; гипертоники и гипотоники; лица, перенесшие острые сосудистые нарушения. У них могут наблюдаться ухудшение самочувствия, сильные головные боли или боли в области сердца, резкое повышение артериального давления, которое может привести к сосудистым кризам. У метеозависимых людей с бронхиальной астмой при выходе из тепла на мороз повышается риск развития приступа бронхоспазма. В такие дни желательно ограничить пребывание на воздухе, обязательно иметь при себе лекарства первой помощи.

Синоптик рассказал, когда ждать ослабления морозов в Москве. В Московском регионе в ближайшие сутки ожидается холодная погода, заявил дежурный метеоролог центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Он отметил, что предстоящие морозы в столице объясняются антициклоном и это обычный процесс для любого зимнего месяца. В ночь с пятницы на субботу ожидается снижение температуры воздуха до минус 14–16 градусов в самом городе и до минус 13–18 градусов по области. Кроме того, на севере Подмосковья, на границе с Тверской областью, может похолодать до 22–24 градусов ниже нуля.