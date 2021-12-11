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Дирижер Михаил Финберг умер в Белоруссии на 75-м году жизни

Полина Долганова

Общество
Дирижер Михаил Финберг умер в Белоруссии на 75-м году жизни
Фото: ТАСС / Виктор Толочко

Известный дирижер и народный артист Белоруссии Михаил Финберг скончался в возрасте 74 лет в субботу, 11 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале Общенационального телевидения республики.

— На 75-ом году жизни умер дирижер, Народный артист Беларуси Михаил Финберг, — говорится в сообщении.

Информацию о смерти деятеля культуры также подтвердили в Минздраве страны.

О дате и времени прощания с дирижером станет известно позднее. Обстоятельства смерти Финберга также остаются неясны, однако ранее в СМИ появлялась информация о том, что артист испытывает некоторые проблемы со здоровьем.

В начале прошлого года Финберга госпитализировали в больницу из-за проблем с сердцем. Тогда врачам удалось восстановить здоровье мужчины.

Михаил Финберг возглавлял Национальный академический оркестр Белоруссии с 1987 года.

За свою карьеру музыкант удостоился многих премий и наград, среди которых: Орден Франциска Скорины, звание народного артиста страны, а также звание заслуженного деятеля культуры Белоруссии.

Свое призвание дирижер также нашел в преподавательской деятельности. Он обучал студентов в Белорусской академии музыки, а также входил в комитет по государственным премиям.

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