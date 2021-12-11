Памятник Николаю Пирогову отреставрируют в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, переулок Хользунова Карта всех событий

Московский департамент культурного наследия утвердил проект реконструкции для памятника медику Николаю Пирогову. Об этом стало известно в субботу, 11 декабря.

Монумент полностью выполнен из габбро-диабаза и гнейса темно-серого оттенка.

Рабочие должны будут очистить каменные поверхности памятника, укрепить швы между бюстом и постаментами, а также затонировать памятную надпись и нанести на объект защитный слой.

Первоначально бюст, выполненный по проекту скульптора Вигдора Гордона, был установлен на пересечении переулка Хользунова и Малой Пироговской в 1960 году.

Теперь памятник нуждается в обновлении.

Реставрационные работы планируется проводить в течение следующих двух лет, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что столичный департамент культурного наследия утвердил проект работ по реставрации памятника конструктору вертолетов Михаилу Милю в районе Выхино-Жулебино. Памятник будет отреставрирован в 2022–2023 годах.

До этого генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что скульптура Иосифа Чайкина «Футболисты» открылась в Новой Третьяковке после реставрации.