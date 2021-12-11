Участники испытания вакцины «Спутник М» получат от Москвы по 15 тысяч рублей

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Столичные участники испытания подростковой вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М», а также граждане, которые получили плацебо, получат от города денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе московского департамента здравоохранения.

В депздраве рассказали, что во время третьей фазы клинических испытаний «Спутника М» из трех тысяч добровольцев около 2400 граждан получат настоящий препарат, а 600 человек — плацебо. Участники распределяются в ту или иную группу рандомно, передает РИА Новости.

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В России первая вакцина от COVID-19 для подростков «Спутник М» была зарегистрирована 24 ноября. «Спутник М» будет применяться для профилактики коронавирусной инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Два компонента вакцины вводятся с интервалом в 21 день.

Вакцинация подростков новым препаратом должна начаться до конца текущего года. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко во время визита в Пермь.

24 ноября в Минздраве сообщили, что вакцина от коронавируса для подростков создана на той же платформе, что и «Спутник V».