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Устроивших драку в подземном переходе задержали благодаря камерам видеонаблюдения

Полина Долганова

Происшествия
Устроивших драку в подземном переходе задержали благодаря камерам видеонаблюдения
Фото: Скриншот видео

Правоохранители задержали участников драки в подземном переходе в Москве благодаря камерам видеонаблюдения. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

— В ходе проведения проверки опубликованного в Сети видеоролика с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе сотрудники полиции установили всех участников конфликта, — говорится в сообщении ведомства.

Видео: Telegram / Baza

Нарушителями оказались жители Кемеровской области в возрасте 23, 25 и 26 лет. К настоящему моменту их уже доставили в территориальное подразделение МВД.

По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство».

Речь идет о видео, которое появилось в Сети накануне. На кадрах видно, как трое мужчин избивают гражданина в подземном переходе. Данные регистратора показывают, что инцидент произошел вечером 5 декабря.

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