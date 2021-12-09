Полиция проверяет информацию о драке у метро «Комсомольская»

Фото: Скриншот видео

В Москве полиция проверяет информацию о драке недалеко от станции метро «Комсомольская». Об этом в четверг, 9 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

— Проводится проверка по видеоматериалам, опубликованным в социальных сетях, на которых неизвестные граждане наносят телесные повреждения мужчине в подземном переходе, — говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о видео, которое появилось в Сети накануне. На кадрах видно, как трое неизвестных избивают мужчину в подземном переходе. Данные регистратора показывают, что инцидент произошел вечером 5 декабря.

Видео: Telegram / Baza

В ноябре «ВМ» сообщала о драке, которая произошла во дворе жилых домов, расположенных на Саянской улице. Во время нее один из участников набросился на своего оппонента с ножом. Потерпевшего доставили в городскую больницу.

Позже полиция задержала злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».