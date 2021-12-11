Снегири прилетели в Москву

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В столице с наступлением календарной зимы начали замечать первых снегирей — они появились в Серебряном бору, парке «Кузьминки-Люблино» и Битцевском лесу. По словам специалистов Мосприроды, скоро эти птицы прилетят во все особо охраняемые природные территории Москвы.

Они обитают в окрестностях города круглый год и относятся к оседлым птицам. Однако заметить их намного легче зимой, ведь с наступлением холодов они приближаются к людям в поисках корма. Из-за красной грудки снегирей часто ассоциируют с Дедом Морозом. Люди верят, что они доставляют ему детские послания.

Всего насчитывается около 10 видов снегирей с разным оттенком оперения. Летом они улетают в глухую часть лета, где вьют гнезда, поэтому встретить их в этот период сложно. Птицы любят есть калину, крушину, бузину, иргу, а также семена всевозможных травянистых растений. Подкормить зимой их можно сушеными ягодами рябины и боярышника. Начинать подкармливать их можно, если есть наличие низкой температуры воздуха, постоянного снежного покрова или образования наледи после перепада температур, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что орнитологи Подмосковья планируют создать атлас птиц региона. Для этого они будут совершать выезды по всей территории области. Территорию для удобства исследования разделили на 480 квадратов. Ученым предстоит составить списки видов птиц. Их рассортируют по характеру пребывания: гнездовые, пролетные, зимующие и залетные. Также специалисты оценят численность каждого вида.