Москву украсили ко Дню Конституции

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столицу украсили к предстоящему Дню Конституции Российской Федерации. Праздничные панно, флаги и тематические билборды расположились на улицах города. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— 400 праздничных плакатов разместили на рекламных билбордах и афишных стендах. Тематическое панно и флаги в цветах триколора украсили фасад здания Государственной думы РФ. Флаги в цветах триколора украсили и фасад Совета Федерации, — говорится в сообщении Telegram-канала комплекса.

Кроме того, специалисты будут транслировать на медиафасадах домов № 8 и № 28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа поздравительные видеооткрытки, а на домах-книжках на Новом Арбате будут показывать тематическое видео.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что праздничное освещение в преддверии Нового года включили в столице в пятницу. По его словам, свыше 4 тысяч праздничных световых конструкций украсили улицы, площади и парки города. Он уточнил, что новогоднее освещение появилось не только в центре Москвы, но и в спальных районах.