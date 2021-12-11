Сергей Собянин: Более 4 тысяч световых конструкций включились в Москве к Новому году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Праздничное освещение в преддверии Нового года включили в Москве в пятницу, 10 декабря. Об этом в субботу, 11 декабря, в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, свыше 4 тысяч праздничных световых конструкций украсили улицы, площади и парки города.

Он уточнил, что новогоднее освещение появилось не только в центре Москвы, но и в обычных спальных районах.

— В самое темное время года они будут дарить нам тепло и праздничное настроение. С наступающим 2022-м годом, друзья! — написал глава города.

Накануне стало известно, что все столичные парковки в период новогодних праздников будут работать бесплатно. Акция будет действовать с 31 декабря по 8 января. Уточняется, что припарковать машину бесплатно можно будет даже в центре столицы.

При этом с 9 января припарковать автомобиль можно будет по воскресным правилам: бесплатно везде, за исключением улиц, где действует повышенный тариф в размере 380 рублей в час.