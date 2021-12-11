Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Все парковки в Москве в новогодние праздники будут бесплатными

Полина Долганова

Город
Все парковки в Москве в новогодние праздники будут бесплатными
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Все столичные парковки в период новогодних праздников будут работать бесплатно. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Акция будет действовать с 31 декабря по 8 января. Уточняется, что припарковать машину бесплатно можно будет даже в центре столицы.

При этом с 9 января припарковать автомобиль можно будет по воскресным правилам: бесплатно везде, за исключением улиц, где действует повышенный тариф в размере 380 рублей в час.

— Просим водителей быть внимательными за рулем и парковаться без нарушений, чтобы не провоцировать аварийно опасные ситуации и дать возможность проезда городскому транспорту и другим автомобилистам, — отметил руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Недавно руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский выразил мнение, что ситуация с загруженностью парковок в городе должна послужить поводом для пересмотра их стоимости. Эксперт посетовал о том, что в будний день не смог найти свободного платного парковочного места в центре города, где его команда снимала ролик. По его словам, ажиотаж на парковках у торговых центров связан с приближающимися новогодними праздниками, а также с тем, что стоимость часа парковки становится все менее чувствительной для горожан.

Читайте также:
Парковки бесплатные услуги Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте