Все парковки в Москве в новогодние праздники будут бесплатными

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Все столичные парковки в период новогодних праздников будут работать бесплатно. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Акция будет действовать с 31 декабря по 8 января. Уточняется, что припарковать машину бесплатно можно будет даже в центре столицы.

При этом с 9 января припарковать автомобиль можно будет по воскресным правилам: бесплатно везде, за исключением улиц, где действует повышенный тариф в размере 380 рублей в час.

— Просим водителей быть внимательными за рулем и парковаться без нарушений, чтобы не провоцировать аварийно опасные ситуации и дать возможность проезда городскому транспорту и другим автомобилистам, — отметил руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Недавно руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский выразил мнение, что ситуация с загруженностью парковок в городе должна послужить поводом для пересмотра их стоимости. Эксперт посетовал о том, что в будний день не смог найти свободного платного парковочного места в центре города, где его команда снимала ролик. По его словам, ажиотаж на парковках у торговых центров связан с приближающимися новогодними праздниками, а также с тем, что стоимость часа парковки становится все менее чувствительной для горожан.