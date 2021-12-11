Назарбаев рассказал о причинах распада СССР

Фото: Пресс-служба Совфеда

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал причины распада СССР. Он отметил, что у социалистического строя исчерпывались ресурсы.

— Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении, — рассказал политик в интервью телеканалу «Россия 24».

У тогдашних элит не было достаточно политической воли, чтобы сберечь страну от краха. Изменений в политике в то время можно было достичь только при наличии крепкой власти и дисциплины. Были и волнения в прибалтийских частях СССР, которые являлись лишь искусственным приложением к государству. Уровень жизни там был выше, чем в остальном СССР.

По словам Назарбаева, объявление РСФСР независимости 12 июня 1990 года стало фактически сигналом для всех остальных субъектов страны.

— Вот так мы подошли к путчу, — резюмировал он.

До этого Назарбаев назвал причину, по которой Казахстан в 2014 году отказался признавать Крым российским. Он сообщил, что ему нужно было признавать и прочие непризнанные государства, вроде Косова или Абхазии.