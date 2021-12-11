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Второй этап молодежного проекта «Медиашум» завершается в Москве

Михаил Алимов

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Второй этап молодежного проекта «Медиашум» завершается в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве завершается второй этап молодежного проекта «Медиашум», который организован городским правительством для блогеров и журналистов от 14 до 35 лет. Выездной форум проходит с 10 по 12 декабря — на нем 100 финалистов из числа участников презентуют свои медиапроекты и защищают их перед жюри.

Отмечается, что победителям в следующем году помогут реализовать их проект и предоставят места для стажировок по профессии. Всего на конкурс подали 1200 заявок, а для очного участия отобрали 200 из них. Для участников начали вести специальное онлайн-обучение по разным предметам, которые вели профессионалы и эксперты из СМИ и сферы PR.

— Очное обучение проходит по шести направлениям. Участники делятся на группы по интересующим их направлениям и работают с нашими экспертами. Будущие фотографы и видеооператоры, продюсеры, дизайнеры, пишущие журналисты, блогеры и специалисты по социальным сетям не только слушают лекции, но и отрабатывают полученные знания на практике. Наши эксперты делятся с участниками самой актуальной информацией из жизни медиаиндустрии. За две недели обучения у нас прошло более 30 мероприятий, — рассказал руководитель проекта Владислав Устиненков.

Победителям помогут реализовать их проект — Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы в первой половине следующего года предложит им средства для съемок шоу или создания контента в любом другом формате, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что 20 декабря текущего года в 13:00 пройдет ежегодный всероссийский открытый дистанционный онлайн-конкурс «Слава Героям Отчизны!». Мероприятие организовала региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры и искусств». Желающие могут подать заявку на участие на официальном сайте. Сообщения принимаются до 20 декабря текущего года.

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