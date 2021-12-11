Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Первый в мире дрон с лазерным оружием успешно испытали в Турции

Михаил Алимов

В мире
Первый в мире дрон с лазерным оружием успешно испытали в Турции
Фото: pexels.com/Aydın Kiraz

Турция провела успешные испытания первых в мире дронов с лазерным оружием собственного производства. Они получили название Eren («Эрен»). Об этом в субботу, 11 декабря, сообщает агентство Anadolu.

Дрон смог поразить цели с расстояния в 500, 300 и 100 метров. Его разработали турецкие оборонные компании TÜBİTAK («Тюбитак») и ASİSGUARD (Асисгуард»). Их работу координировал департамент криминалистики Главного управления безопасности Турции.

С помощью таких дронов планируется дистанционно обезвреживать взрывные устройства противника, чтобы не подключать к этому саперов. После завершения всех испытаний дронов передадут турецкой армии на вооружение. Об этом заявил помощник комиссара полиции Турции Айкута Эроглу.

В октябре украинские военные впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar ТВ2 в Донбассе. С расстояния более 15 километров было обстреляно село Гранитное в Донецкой области. Применение Bayraktar подтвердил и главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. По его словам, позиции украинской 93-й механизированной бригады около Гранитного обстреляли из гаубиц Д-30. В результате погиб один из членов 93-й бригады. После этого в район боя направили Bayraktar, который уничтожил гаубицу управляемой бомбой.

Читайте также:
Турция лазеры дроны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте