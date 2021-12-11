Первый в мире дрон с лазерным оружием успешно испытали в Турции

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Турция провела успешные испытания первых в мире дронов с лазерным оружием собственного производства. Они получили название Eren («Эрен»). Об этом в субботу, 11 декабря, сообщает агентство Anadolu.

Дрон смог поразить цели с расстояния в 500, 300 и 100 метров. Его разработали турецкие оборонные компании TÜBİTAK («Тюбитак») и ASİSGUARD (Асисгуард»). Их работу координировал департамент криминалистики Главного управления безопасности Турции.

С помощью таких дронов планируется дистанционно обезвреживать взрывные устройства противника, чтобы не подключать к этому саперов. После завершения всех испытаний дронов передадут турецкой армии на вооружение. Об этом заявил помощник комиссара полиции Турции Айкута Эроглу.

В октябре украинские военные впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar ТВ2 в Донбассе. С расстояния более 15 километров было обстреляно село Гранитное в Донецкой области. Применение Bayraktar подтвердил и главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. По его словам, позиции украинской 93-й механизированной бригады около Гранитного обстреляли из гаубиц Д-30. В результате погиб один из членов 93-й бригады. После этого в район боя направили Bayraktar, который уничтожил гаубицу управляемой бомбой.