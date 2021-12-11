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Московский театр иллюзий подготовил новогоднее представление «Сказка о белом тигре»

Михаил Алимов

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Московский театр иллюзий подготовил новогоднее представление «Сказка о белом тигре»
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Московский театр иллюзий приглашает всех желающих на новогоднюю постановку «Сказка о белом тигре». Ее представят в конце декабря и начале января в культурном центре «Зодчие», находящемся в доме №23 на Партизанской улице.

На постановку можно прийти всей семьей, потому что это настоящая праздничная сказка. Главной героиней стала отважная и добрая девочка, которая отправятся в волшебный лес, найдет новых друзей. встретит заколдованного белого тигра и побывает на балу у Белой королевы. А в роли антагониста выступит злой Колдун. Девочка должна забрать у него волшебное зеркало, чтобы расколдовать тигра.

Зрителей ожидает музыка от композитора Дениса Новикова, видеоэффекты и игры со светом. Костюмы для актеров создала Наталья Амирджанян, а режиссером-постановщиком выступит Евгения Белолипская, передает официальный сайт мэра Москвы.

Постановки пройдут 18 декабря в 12:00 и 14:30, 19 декабря в 12:00, 29 и 30 декабря в 12:00 и 17:00, 5 и 6 января 2022 года в 12:00.

До этого сообщалось, что в демонстрационном зале ГУМа с середины декабря до середины января свою версию сказки Гофмана «Щелкунчик» представит канадская компания Storywall Entertaintment. Иммерсивное мультисенсорное шоу «Щелкунчик» объединяет 3D-анимацию, балет и высокие технологии. Зрители увидят необычное высокотехнологичное прочтение истории по мотивам сказки Гофмана и балета Чайковского, в котором принимают участие звезды Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин.

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