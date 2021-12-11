Самолет развернули над Черным морем из-за неопознанного воздушного судна

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Над Черным морем борту U6-219 «Уральских авиалиний», следовавшему из Екатеринбурга в Москву, пришлось изменить курс. Причиной стало неизвестное воздушное судно. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщили в Telegram-канале «Aviaincident».

— Инцидент произошел накануне в акватории Черного моря, примерно в 50 километрах от берега, — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что на борту самолета находились 160 пассажиров и шесть человек экипажа. Кроме того, о похожем случае сообщали 4 декабря. Тогда самолет авиакомпании «Аэрофлот» также изменил курс, потмоу что существовала опасность столкновения с иностранным самолетом-разведчиком, как утверждает источник Интерфакса в авиадиспетчерских службах.

До этого сообщалось, что самолет радиоэлектронной разведки ВВС США C-135W Rivet Joint пролетал в субботу, 11 декабря, над территорией Донбасса.

В четверг, 9 декабря, российские истребители сопроводили над Черным морем военные самолеты США и Франции. Сообщается, что они пытались приблизиться к границам России. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).