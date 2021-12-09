Российские истребители сопроводили военные самолеты США и Франции

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В четверг, 9 декабря, российские истребители сопроводили над Черным морем военные самолеты США и Франции. Сообщается, что они пытались приблизиться к границам России. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

Ранее российские радары обнаружили над нейтральными водами Черного моря приближающиеся к государственной границе воздушные цели.

— Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты три истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа, — объяснили в НЦУО, пишет РИА Новости.

Уточняется, что воздушные цели были идентифицированы как два тактических истребителя ВКС Франции «Мираж-2000» и «Рафаль», самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции, самолет разведчик CL-600 «Артемис» сухопутных войск США, а также стратегический самолет разведчик RC-135 ВВС США.

В НЦУО отметили, что нарушения границ не было допущено.

8 декабря отчественные истребители Су-27 сопроводили французские военные самолеты «Рафаль» и «Мираж» над Черным морем. Воздушные суда попытались приблизиться к российским границам.