«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 13 декабря

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы действует в Москве и Подмосковье до 11:00 понедельника, 13 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

— Период предупреждения до 11:00 13 декабря. Местами гололедица, — сказано в сообщении.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлялся в столичном регионе до 12:00 субботы, 11 декабря.

Синоптик пообещал москвичам резкое потепление. В столице резко потеплеет уже в воскресенье, 12 декабря. Температура повысится до значений от минус двух до плюс двух градусов, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.