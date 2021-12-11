Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 13 декабря

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 13 декабря
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы действует в Москве и Подмосковье до 11:00 понедельника, 13 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

— Период предупреждения до 11:00 13 декабря. Местами гололедица, — сказано в сообщении.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлялся в столичном регионе до 12:00 субботы, 11 декабря.

Синоптик пообещал москвичам резкое потепление. В столице резко потеплеет уже в воскресенье, 12 декабря. Температура повысится до значений от минус двух до плюс двух градусов, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Читайте также:
Москва «Желтый» уровень погодной опасности гололед
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте