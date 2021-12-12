Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 90-е

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 90-е годы прошлого века ему приходилось подрабатывать частным извозом.

Тогда жизнь в стране была тяжелой, и глава государства признался, что тоже испытывал трудности в то время.

— Приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, это тоже было, — рассказал Путин в фильме «Новейшая история», который показал телеканал «Россия 1».

Видео: «Россия 1»

Путин ранее сообщил, что в середине 90-х в кабмине советниками работали сотрудники ЦРУ. Таким образом, по словам российского президента, другие государства пытались повлиять на устройство России, однако главе государства удалось пресечь эти действия.