Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 90-е
Президент России Владимир Путин рассказал, что в 90-е годы прошлого века ему приходилось подрабатывать частным извозом.
Тогда жизнь в стране была тяжелой, и глава государства признался, что тоже испытывал трудности в то время.
— Приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, это тоже было, — рассказал Путин в фильме «Новейшая история», который показал телеканал «Россия 1».
Путин ранее сообщил, что в середине 90-х в кабмине советниками работали сотрудники ЦРУ. Таким образом, по словам российского президента, другие государства пытались повлиять на устройство России, однако главе государства удалось пресечь эти действия.