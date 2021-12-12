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Посол Украины заявил, что от ФРГ не стоит ждать помощи при канцлере Шольце

Юлия Курганова

Политика
Посол Украины заявил, что от ФРГ не стоит ждать помощи при канцлере Шольце
Фото: Twitter/BMF_Bund

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник высказал мнение, что Киеву не стоит ждать поставок вооружений от Берлина после вступления в должность нового канцлера Германии Олафа Шольца.

— Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена, — заявил дипломат в интервью изданию ZN.UA, комментируя отказ предыдущего немецкого кабинета продавать Киеву оружие.

Мельник отметил, что официальных объяснений правительства Меркель не предоставляло. А неформально говорилось о том, что подобное вооружение может спровоцировать военную эскалацию на линии разграничения и привести к более масштабным столкновениям.

По словам украинского посла, несмотря на это, Киев надеется, что позиция Берлина изменится.

— И дальше будем убеждать наших немецких партнеров в том, что дополнительные средства радиоэлектронной борьбы или любые другие виды оборонного вооружения, ежедневно спасающие жизнь украинцев, — это не для провокаций, а для сдерживания новой агрессии и для быстрого завершения этой кровавой войны, — сказал он.

Мельник добавил, что убедить власти ФРГ в этом будет трудно, передает РИА Новости.

В США предсказали разгром Украины за полчаса в случае конфликта с Россией. Профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Роберт Ли считает, что в случае военного конфликта с Россией большая часть украинских войск падет за 30–40 минут. Руководитель Главного управления разведки украинского министерства обороны Кирилл Буданов тоже полагает, что без помощи союзников Украина не сможет противостоять РФ в случае столкновения военных сил.

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