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Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Конституции

Юлия Курганова

Общество
Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Конституции
Фото: Роскосмос

Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров поздравили россиян с Днем Конституции с борта МКС. Они отметили роль Конституции страны в обеспечении равных прав и свобод граждан РФ.

— Этот день больше, чем официальный праздник. Это памятная дата, когда был принят, пожалуй, главный государственный документ, посвященный каждому россиянину, — сказал Шкаплеров в видео, размещенном на сайте Роскосмоса.

Дубров отметил, что именно благодаря Конституции все россияне имеют равные права и свободы, а также могут получать образование и жить в мире и справедливости.

Москву украсили ко Дню Конституции. Праздничные панно, флаги и тематические билборды расположились на улицах города. Также специалисты будут транслировать на медиафасадах домов на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа поздравительные видеооткрытки.

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