В Госдуме назвали условия продления ряда норм проекта о QR-кодах

Фото: Пресс-служба Госдумы

Продление ряда норм законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев во вторник, 14 декабря.

— Мне кажется, это связано с тем, что будет происходить. Мы надеемся, что все-таки количество заболевших будет меньше и люди начнут прививаться, — рассказал парламентарий.

Принятие иных мер, за исключением прививок, может не потребоваться при условии вакцинации людей, приводит слова Пискарева агентство городских новостей «Москва».

13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что совет нижней палаты парламента снял проект о введении QR-кодов на транспорте с рассмотрения. Политик напомнил о словах президента России Владимира Путина.

Лидер РФ, комментируя законопроект о QR-кодах, подчеркивал, что в данном вопросе малейшие неверные решения будут ограничивать права и свободы россиян. Именно по этим причинам Госдума приняла соответствующее решение, уточнил Володин.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.